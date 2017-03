Harley-Davidson Street Rod - nowy motocykl

Harley-Davidson przygotował nowy model Street Rod na sezon 2017.

Zdjęcie Harley-Davidson Street Rod /

W 2017 nowy Harley-Davidson Street Rod jest wyposażony w chłodzony cieczą silnik OHC 8V 60° V-Twin High Output Revolution X 750, który dostarcza 18% więcej mocy oraz zapewnia o 8% wyższy moment obrotowy w porównaniu do motocykla Street 750 - maksymalną moc uzyskuje przy 8750 obr/min, natomiast najwyższy moment obrotowy przy 4000 obr/min. Silnik zaprojektowano, tak aby dostarczał dużo mocy w zakresie od 4000 do 5000 obr/min. Ta wysoka wydajność w średnim zakresie obrotów doskonale sprawdza się na co dzień.

Podwozie motocykla Street Rod posiada 43 mm odwrócony widelec (USD) zamocowany w lekkiej, aluminiowej półce. Kąt nachylenia widelca został zmniejszony z 32° do 27°, aby zwiększyć precyzję układu kierowniczego. Nowe tylne amortyzatory są wyposażone w zewnętrzny zbiornik, dzięki czemu pojemność oleju jest większa, nie wpływając na efektywność tłumienia. Zakres ruchu został zwiększony o 31% do 117 mm. Wahacz, który wyglądem dorównuje osiągom jest nieco dłuższy, aby pasował do dłuższych amortyzatorów.

Nowy kształt siodła ma za zadanie utrzymać kierowcę na miejscu. Wysokość siodła została podwyższona do 765 mm, aby poprawić widoczność. Motocykl Street Rod jest wyposażony w nowe, kute dźwignie hamulca i biegów oraz centralnie montowane aluminiowe podnóżki, które ułatwiają prowadzenie i pozwalają większości kierowców swobodnie oprzeć nogi o podłoże podczas postoju. Kąty wychylenia motocykla, które wynosiły 28,5° z prawej i lewej strony zostały zwiększone do 37,3° z prawej strony i do 40,2° z lewej, aby zaspokoić potrzeby miłośników ostrzejszej jazdy.

Zdjęcie Harley-Davidson Street Rod /

Płaska kierownica w stylu drag pozwala kierowcy przyjąć bardziej agresywną pozycję. Nowe lusterka wsteczne mocowane do końców kierownicy można zamontować nad manetkami lub pod nimi. Nowa konstrukcja, która oczekuje na opatentowanie, daje możliwość ich złożenia do pozycji, która nie przeszkadza dłoniom kierowcy.

Motocykl Street Rod posiada 17-calowe czarne koła odlewane z aluminium z siedmioma rozdzielającymi się ramionami i nowe opony radialne Michelin Scorcher 21 120/70 R17V z przodu i 160/60 R17V z tyłu. Dwa dwutłoczkowe zaciski oraz dwie 300 mm tarcze przedniego hamulca z układem ABS zapewniają potężną i kontrolowaną siłę hamowania. Inteligentny system zabezpieczający Harley-Davidson jest standardowym wyposażeniem.

Motocykl Street Rod wizualnie wyróżnia się grubym, czarnym widelcem i półki, ozdobione nową owiewką (w kolorze dopasowanym do nadwozia) z czarnym insertem na środku zwiększają masę motocykla z przodu. Nowa część tylna z naciętym perforowanym błotnikiem rozjaśnia tył motocykla, który wieńczy lampa tylna i kierunkowskazy LED.