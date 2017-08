Ambitne plany Audi spełzły na niczym

Zarząd BMW Motorrad ma powody do zadowolenia. Firma jeszcze długo pozostanie czołowym producentem motocykli segmentu premium. Plany wejścia na ten lukratywny rynek dwóch największych samochodowych rywali – Audi i Mercedesa – ostatecznie poszły w niepamięć!

Zdjęcie Kiedy Audi przejęło Ducati w 2012 roku, rozpoczęło akcję promocyjną zestawiając włoskie motocykle ze swoimi najmocniejszymi modelami /

Chociaż Volkswagen nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w sprawie przyszłości Ducati, niemieckie media donoszą, że romans włoskiej marki z niemieckim partnerem wkrótce dobiegnie końca. Audi miało już rozpocząć negocjacje z pięcioma potencjalnymi nabywcami zainteresowanymi producentem motocykli. Wśród nich znalazła się ponoć rodzina Benetton. Wstępne informacje wskazują, że wartość transakcji - do której miałoby dojść na jesieni - oscylować ma w okolicach 1,3-1,5 mld euro.

Reklama

Nieoficjalnie mówi się, że koncern Volkswagena rozważa też sprzedaż wyspecjalizowanej w produkcji przekładni marki Renk, która - tylko na terenie Niemiec - dysponuje trzema zakładami produkcyjnymi (Augsburg, Rheine i Hannover). W tym samym kontekście w niemieckiej prasie coraz częściej przewija się też marka MAN Diesel&Turbo.

Spieniężenie wymienionych marek może się jednak okazać trudne. Na sprzedaż nie zgadzają się ponoć związki zawodowe mające mocnych reprezentantów w radzie nadzorczej. Ci zwracają uwagę na poprawiającą się kondycję finansową firmy. Po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku zysk operacyjny Volkswagena zwiększył się aż o 19 proc. (do 8,9 mld euro). Wprawdzie Ducati jest własnością marki Audi, ale na taką transakcję zgodzić się musi również rana nadzorcza całego koncernu. Wg nieoficjalnych informacji przedstawiciele rodzin Piech i Porsche, które mają 52 proc. udziałów w koncernie Volkswagen, nie popierają pomysłu pozbywania się żadnej z wymienionych marek.



Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli którykolwiek z fanów Ducati liczył na wsparcie niemieckiego koncernu w światowej ekspansji włoskiej marki, musi zrewidować swoje marzenia. Planów tego typu po prostu nie ma!

Ducati zostało założone przez Adriano i Marcello Ducatich w 1926 roku. Firma początkowo nazywała się Societa Scientifica Radiobrevetti Ducati i produkowała części do odbiorników radiowych. Pierwsze motocykle powstały już po wojnie, w 1949 roku. Przypominamy, że pierwsze próby przejęcia Ducati przez Audi sięgają 2005 roku. Wówczas Niemcy nie doszli do porozumienia z zarządem włoskiej marki i rozmowy spełzły na niczym. Do rozmów powrócono w 2012 roku, gdy włoski producent zmienił wreszcie właściciela.

Przypominamy, że ledwie kilka dni temu koncern Daimler odsprzedał założonemu przez rosyjskiego magnata gazowego Timura Sardarov’a funduszowi inwestycyjnemu ComSar Invest będące w swoim posiadaniu 25 proc. udziałów we włoskiej marce MV Agusta.

Daimler zainwestował we włoskiego producenta motocykli w 2014 roku. Niemcy kupili wówczas 25 proc. udziałów MV Agusta za około 30 mln euro. Była to odpowiedź Mercedesa na przejęcie przez Audi marki Ducati.