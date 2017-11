​Williams złożył propozycję Kubicy? Czekamy na oficjalny komunikat

Robert Kubica jest coraz bliżej powrotu do Formuły 1. Tym razem brazylijska dziennikarka Julianne Cerasoli twierdzi, że Polak otrzymał ofertę kontraktu od zespołu Williamsa.

Zdjęcie Robert Kubica /XPB /PAP/EPA

Brazylijczycy są coraz bardziej sfrustrowani i z niecierpliwością czekają na decyzję Williamsa odnośnie przyszłości Felipe Massy - jedynego reprezentanta Canarinhos w Formule1. Rozeznana w temacie dziennikarka Julianne Cerasoli napisała, że były wicemistrz świata pogodził się z odejściem z brytyjskiego teamu.

"Zespół ma inne plany na przyszłość. Złożył wstępną ofertę Kubicy. Chce także kolejnych testów dla Polaka, tym razem na torze w Abu Zabi. Jego kandydatura jest atrakcyjna m.in. dlatego, że wniesie ze sobą do drużyny nowych sponsorów" - czytamy. Jeśli te informacje się potwierdzą, Polak o miejsce w Williamsie będzie walczył z Rosjaninem Daniiłem Kwiatem, który ma wsparcie oligarchów z Rosji. - On już w Austin wiedział, że nie pozostanie w Red Bullu. Dlatego zapukał do drzwi Williamsa i McLarena, gdzie mógłby zostać kierowcą rezerwowym - zdradza Cerasoli.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Williams szuka kierowcę, który przyciągnie sponsorów, ponieważ w ekipa z Wysp Brytyjskim w przyszłym roku zespół otrzyma mniejszą dotację od Lawrence'a Strolla (ojca Lance'a, bo takie są zapisy kontraktu pomiędzy stronami). Williams nie otrzyma już też pieniędzy od Mercedesa, jak to miało miejsce w zeszłym roku, gdy otrzymał rekompensatę za transfer Valtteriego Bottasa. Ponadto kończą się dwie umowy sponsorskie ważne dla brytyjskiej ekipy.

Na oficjalne stanowisko teamu Williams w tej sprawie kibice będą musieli poczekać jeszcze kilka dni. Wiadomo jednak, że decyzja nie zapadnie przed Grand Prix Brazylii.