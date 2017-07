Taki jest plan Kubicy. Tylko czy wszystko się uda?

Felipe Massa z entuzjazmem przyjął wiadomość, że jest szansa na powrót Roberta Kubicy do Formuły 1. "To byłoby fantastyczne" - skomentował doniesienia Renault. Polski kierowca ma po raz drugi testować bolid.

Zdjęcie Robert Kubica na torze w Walencji / Formuła 1 Robert Kubica będzie znów jeździł bolidem F1

Wszyscy eksperci zgodnie podkreślają, że przed Kubicą jeszcze daleka droga, ale po raz pierwszy od sześciu lat testował bolid.

"To dla całego cyklu Formuły 1 byłaby fantastyczna wiadomość" - skomentował możliwość powrotu Kubicy do rywalizacji Brazylijczyk Massa.

Największym sukcesem Polaka jest zwycięstwo w Grand Prix Kanady 2008 w Montrealu. Trzy lata później doszło do wypadku na trasie rajdu samochodowego w Ligurii, w którym odniósł poważne obrażenia, tracąc częściowo władzę w jednej ręce.

"Gdyby nie ten wypadek, Robert mógł mieć wspaniałą karierę w Formule 1. Dorastałem, podziwiając jego jazdę. To byłoby wspaniałe, gdyby wrócił" - powiedział kierowca Red Bulla Holender Max Verstappen.

"Wiele się od tego czasu zmieniło. Mamy szersze opony i zwiększoną siłę docisku, a to jest bardziej wymagające fizycznie. To będzie trudne dla Roberta, ale my też nie wiemy, w jakim stanie jest jego ręka i czy ma odpowiednią siłę" - powiedział Massa.



Tymczasem dziennikarz Mark Hughes z Motorsport Magazine informuje, że Renault przeprowadziło już testy fizyczne i psychiczne Kubicy. Ponieważ wypadły one dobrze, przygotowano kolejną sesję treningową, tym razem na torze Paul Ricard, który charakteryzuje się zakrętami mocniej obciążającymi prawą rękę. Jazdy te odbędą się w przyszłą środę, ponownie bolidem z 2012 roku.



Hughes informuje również, że jeśli Kubica zda ten egzamin, to otrzyma szansę jazdy tegorocznym bolidem, a nastąpi to na początku sierpnia na torze Hungaroring, na którym zaplanowano sesje treningowe dla młodych kierowców.



Coraz bardziej otwarcie można mówić o tym, że jeśli tylko forma fizyczna Roberta Kubicy jest odpowiednia, to w przyszłym roku możemy go zobaczyć w roli kierowcy zespołu Renault F1.