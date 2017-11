Sensacyjne oświadczenie Felipe Massy

Kierowca Formuły 1, zawodnik zespołu Williams Felipe Massa oficjalnie poinformował, że po tegorocznym sezonie kończy karierę sportową. To będzie drugie pożegnanie Brazylijczyka z rywalizacją na torze.

Zdjęcie Felipe Massa /AFP

W 2016 roku po swoim postanowieniu długo nie wytrwał. Kilka tygodni później, po urlopie wrócił do Williamsa na sezon 2017; w zespole zastąpił Fina Valtteriego Bottasa, który przeszedł do Mercedesa.

Massa jest jednym z najbardziej doświadczonych kierowców F1, w karierze wystąpił w 267 wyścigach Grand Prix. Przez 15 lat startów odniósł 11 zwycięstw (jako kierowca ekipy Ferrari), 41 razy stawał na podium, zdobył 16 razy pole position.

Jego największy sukces to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w 2008 roku, gdy po raz pierwszy tytuł mistrza świata wywalczył Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wtedy Massa zgromadził tylko o jeden punkt mniej od rywala.

"Zabiorę ze sobą wiele wspaniałych wspomnień, ale teraz przygotowuje się do swoich dwóch ostatnich wyścigów w Brazylii i Abu Zabi. Na pewno będą to emocjonujące dni, choć nie mogę się już doczekać zakończenia startów i rozpocząć przygotowania do nowego rozdziału w karierze" - powiedział Massa.

Odejście Brazylijczyka z Williamsa nie jest zaskoczeniem, głośno jest o tym od kilku tygodni. Na razie jednak brytyjski team nie ogłosił, kto będzie jego następcą. Kandydatami są Robert Kubica, Brytyjczyk Paul di Resta, Niemiec Pascal Wehrlein, a kilka dni temu na tej liście pojawił się również Rosjanin Daniił Kwiat.