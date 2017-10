Niezwykły kask kierowcy Formuły 1

Meksykański kierowca Formuły 1 Sergio Perez w najbliższym wyścigu o Grand Prix Meksyku wystąpi w specjalnym kasku, który ma przypomnieć o niedawnym potężnym trzęsieniu ziemi w jego kraju i podziękować za udział wolontariuszy w ratowaniu życia.

Zdjęcie Perez chce upamiętnić ofiary trzęsienia ziemi /AFP

Na kasku pilota Force India ma być napis: "#FuerzaMexico" i mapa kraju, na której wyróżnione będą regiony, gdzie trzęsienie ziemi miało najbardziej tragiczne skutki.

"Poświęcam ten kask mojemu krajowi, który ma za sobą bardzo trudny rok. Ma przypominać o tym, że jeśli będziemy wspólnie działać, jesteśmy silni. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Musimy odbudować Meksyk, takim jak go pamiętamy" - powiedział Perez.

We wrześniu doszło do dwóch trzęsień ziemi w Meksyku. W sumie zginęło ponad 450 osób, tysiące zostało bez dachu nad głową.

"W dniu tych wydarzeń byłem w kraju - w Guadalajarze i moralnie czułem się zobowiązany, by pomóc. To był bardzo smutny dzień, ale też niesamowity, bo dostaliśmy wsparcie ze wszystkich stron" - dodał kierowca Formuły 1, który przekazał ok. 130 tys. euro na pomoc poszkodowanym.

Po niedzielnym wyścigu kask ma trafić na licytację.