​Kubica nie pojedzie dla Renault?

Kolejny odcinek serialu z Robertem Kubicą w roli głównej. Tym razem brytyjskie media informują, że Renault i Carlos Sainz Junior już prawie dogadali się w sprawie startów w przyszłym sezonie. To znacznie oddala Kubicę od powrotu do F1.

Zdjęcie Robert Kubica pojawił się na torze podczas GP Włoch /XPB Images/Press Association Images/EAST NEWS /

Zdaniem Brytyjczyków transfer Sainza Jr. miałby być częścią większej transakcji. Chodzi o silniki Renault, na których jeździ zespół Red Bull Racing i Scuderia Toro Rosso. A właśnie z tym drugim teamem Sainz ma obowiązujący kontrakt jeszcze w przyszłym sezonie.



Spekuluje się jednak, że młody Sainz mógłby przejść do teamu Renault w zamian za obniżenie cen silników dla obu zespołów. Fachowcy twierdzą, że nie takich targów dobijano w F1. Wszystko jest więc możliwe i co ważniejsze - coraz bardziej realne. Tym bardziej, że już w lipcu mówiło się o przejściu Sainza do Renault. Co więcej, anonimowe źródła w F1 twierdzą, że kontrakt jest już prawie podpisany.



Taki obrót spraw mocno oddali marzenia Kubicy o powrocie do F1. Z pewnością wykluczy starty w teamie Renault, który poświęcił Kubicy najwięcej uwagi. Jednak manager polskiego kierowcy ujawnił niedawno, że francuski zespół nie był jedyną opcją w planie Kubicy.

Czekamy zatem na kolejny odcinek serialu.