Kubica jeszcze nie jeździ, a już wywołuje sensację

Dzisiaj rano odbyły się testy zespołów Formuły 1 na węgierskim Hungaroringu. Chociaż Robert Kubica ma wziąć w nich udział dopiero jutro, już teraz jego obecność wywołała wielkie poruszenie.

Zdjęcie Robert Kubica przyglądał się dzisiejszym testom na Hungaroringu / Formuła 1 Kubica w starciu z bestią. Takim bolidem jeszcze nie jeździł

Minęło już 6 lat od wypadku Roberta Kubicy we włoskim rajdzie Ronde di Andora. Chociaż liczne operacje i długa rehabilitacja pozwoliły mu powrócić do rywalizacji w rajdach, a także próbować swoich sił w wyścigach, mało kto wierzył, że uda mu się jeszcze usiąść za kierownicą bolidu Formuły 1.

Nie dziwi więc jak wielką sensacją są ostatnie doniesienia o jego świetnych wynikach w samochodzie teamu Renault z 2012 roku oraz to, że jutro spróbuje on swoich sił w tegorocznym bolidzie. O tym, że jest to wielkie wydarzenie, świadczy gorące przyjęcie Kubicy, który już dzisiaj pojawił się na Hungaroringu.

Wielu członków innych teamów zaczepiało go, witało się z nim. Podobnie reporterzy podchodzili, wymieniali parę słów, robili zdjęcia. Nie mogło także zabraknąć... polskich kibiców! Chociaż Robert Kubica jeździł będzie dopiero jutro, a jego powrót do rywalizacji w Formule 1 nadal nie jest potwierdzony, już dzisiaj można było zobaczyć na trybunach polskie flagi z nazwiskiem naszego kierowcy!

Zdjęcie Testy dopiero jutro, ale polscy kibice już gotowi / twitter (@RenaultSportF1) /

Pozostaje nam tylko dodać, że również niecierpliwie czekamy na jutrzejsze testy Kubicy za kierownicą tegorocznego bolidu i mocno trzymamy za niego kciuki.