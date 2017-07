​1 sierpnia Robert Kubica będzie testował tegoroczny bolid F1 zespołu Renault. To na razie nieoficjalne, ale zgodne informacje zachodniej prasy branżowej.

Zdjęcie Robert Kubica w bolidzie Renault z 2012 roku /

Co prawda, zespół Renault oficjalnie nie podał tej informacji, ale do takiej wstrzemięźliwości zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Natomiast informację o teście zgodnie podają magazyny "Auto Motor und Sport", "Motorsport" i "Autosport".



Wygląda więc na to, że wszystko idzie zgodnie z planem Roberta Kubicy.



Przypomnijmy, że dziennikarz Mark Hughes z magazynu "Motorsport" już na początku lipca informował, że Renault, podczas jazd na torze w Walencji, bolidem z 2012 roku, przeprowadziło testy fizyczne i psychiczne Kubicy. Ponieważ wypadły one dobrze, przygotowano kolejną sesję treningową, tym razem na torze Paul Ricard, który charakteryzuje się zakrętami mocniej obciążającymi prawą rękę. Jazdy te, ponownie samochodem z 2012 roku, faktycznie doszły do skutku.



Hughes informował wówczas również, że jeśli Kubica zda egzamin na Paul Ricard, to otrzyma szansę jazdy tegorocznym bolidem, a nastąpi to na początku sierpnia na torze Hungaroring, na którym zaplanowano sesje treningowe dla młodych kierowców.

