Formuła 1. Polak trafi do Renault Sport Racing!

To świetne informacje dla licznych polskich fanów królowej sportów motorowych. Zespół Renault Sport Racing ogłosił, że jego nowym dyrektorem wykonawczym będzie Polak – Marcin Budkowski.

Zdjęcie Tegoroczny bolid F1 Renault Sport Racing /AFP

Nominacja Budkowskiego natychmiast spotkała się z silnym sprzeciwem pozostałych ekip, w tym: Mercedesa, Ferrari, Red Bulla, Williamsa, Force India oraz McLarena. Ich przedstawiciele obawiają się, że zatrudniając Budkowskiego Renault zyska dostęp do najpilniej strzeżonych sekretów dotyczących konstrukcji poszczególnych bolidów. Zaniepokojeni takim obrotem sytuacji przedstawiciele poszczególnych zespołów skierowali do prezesa F1 - Chase'a Careya - list protestacyjny. Podobny trafił też na biurko przewodniczącego FIA - Jeana Todta.

W tym miejscu wypada wyjaśnić, że Marcin Budkowski - od marca bieżącego roku - sprawował prestiżową funkcję dyrektora departamentu technicznego FIA. Polski inżynier miał więc dostęp do dokumentacji technicznej poszczególnych bolidów i zastosowanych w nich systemów, również tych, które znajdują się jeszcze w fazie prototypu.

Zdaniem szefa Renault Sport Racing - Cyrila Abiteboul - Budkowski odpowiadać ma za wszystkie aspekty związane z projektem podwozia i produkcją bolidów. Zatrudnienie Polaka to część szerszego planu, w ramach którego francuski zespół powrócić ma do szczytu stawki w sezonie 2020.

Urodzony w 1977 roku w Warszawie Barcin Budkowski w dzieciństwie waraz z rodzicami wyemigrował z Polski. Studiował aerodynamikę na Ecole Polytechnique w Palaiseau, w Ecole Superieure d’Aeronautique oraz Imperial College London.

Budkowski na dobre związał swoją zawodową karierę z motoryzacją w 2000 roku, gdy rozpoczął kilkumiesięczny staż w firmie Peugeot. Polak trafił do Formuły 1 już w roku 2001 zatrudniając się w - upadającym - zespole Prost Grand Prix. Następnie trafił do Ferrari, gdzie pracował do 2007 roku. Kolejny etap jego zawodowej kariery związany był z McLarenem. Początkowo Budowski pełnił funkcję starszego aerodynamika. Szybko jednak awansował i - w latach 2012-2014 - został szefem zespołu ds. aerodynamiki.