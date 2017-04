Formuła 1. 44. zwycięstwo Vettela

Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) wygrał wyścig o Grand Prix Bahrajnu, trzecią rundę mistrzostw świata Formuły 1. To jego 44. zwycięstwo w karierze. Czterokrotny triumfator cyklu został samodzielnym liderem klasyfikacji generalnej.

Vettel startował z trzeciej pozycji, ale już na starcie wyprzedził Lewisa Hamiltona (Mercedes GP), a później dopisało mu trochę szczęścia. Po tym, jak zjechał do alei serwisowej, na trasie zderzyło się dwóch innych kierowców - Hiszpan Carlos Sainz jr oraz Kanadyjczyk Lance Stroll - i na torze pojawił się samochód bezpieczeństwa. Dzięki temu Vettel miał tylko kilka sekund straty do lidera Valtteriego Bottasa (Mercedes GP), który po raz pierwszy w karierze startował z pole position. Fin musiał później zjechać do "boksu" i stracił pozycję.

Dotychczas Vettel dzielił pierwsze miejsce w cyklu z Hamiltonem. Obaj wygrali po jednym wyścigu i raz zajęli drugą pozycję. W niedzielę Brytyjczyk był drugi, a na najniższym stopniu podium stanął Bottas.

Od 2012 roku zwycięzca imprezy w Bahrajnie za każdym razem zostawał później mistrzem świata. Vettel triumfował na torze Sakhir w 2012 i 2013 roku, później dwukrotnie najszybszy był Hamilton, a przed rokiem - Niemiec Nico Rosberg, który po wywalczeniu tytułu zakończył karierę.

Vettel potrzebuje jeszcze siedmiu zwycięstw, aby dogonić trzeciego w klasyfikacji wszech czasów Francuza Alaina Prosta. Liderem zestawienia jest Niemiec Michael Schumacher - 91 wygranych, a drugi jest Hamilton - 54.

Trwają kłopoty McLarena. Po raz kolejny nie sprawdził się silnik Hondy, z którym brytyjski zespół problemy miał już w ubiegłym roku. Z powodu awarii do wyścigu w ogóle nie przystąpił Belg Stoffel Vandoorne, natomiast Hiszpan Fernando Alonso wycofał się trzy okrążenia przed metą i team pozostaje bez zdobyczy punktowej w tym sezonie.

Alonso nie ukrywa frustracji. Gdy po raz kolejny jego bolid spisywał się poniżej oczekiwań, otrzymał komunikat od zespołu, że rozważane jest wprowadzenie planu B. "Róbcie co chcecie" - odparł wyraźnie zdenerwowany. "Chyba jeszcze nigdy w życiu nie jeździłem autem z mniejszą mocą" - wspomniał również Hiszpan.

Kolejny wyścig - GP Rosji w Soczi - odbędzie się 30 kwietnia.

Wyniki:

1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1:33.53,373

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) strata 6,600 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 20,397

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 22,475

5. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 39,346

6. Felipe Massa (Brazylia/Williams-Mercedes) 54,326

7. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 1.02,606

8. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1.14,865

9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.20,188

10. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 1.35,711

11. Pascal Wehrlein (Niemcy/Sauber-Ferrari) 1 okr.

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Renault) 1 okr.

13. Jolyon Palmer (W.Brytania/Renault) 1 okr.

14. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 3 okr. (nie ukończył)

Nie ukończyli:

Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber-Ferrari), Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Toro Rosso-Renault), Lance Stroll (Kanada/Williams-Mercedes), Max Verstappen (Holandia/Red Bull), Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari), Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren)

Klasyfikacja generalna (po 3 z 20 wyścigów):

1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 68 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 61

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 38

4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 34

5. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 25

6. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 22

7. Felipe Massa (Brazylia/Williams-Mercedes) 16

8. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 14

9. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Toro Rosso-Renault) 10

10. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 4

11. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 4

12. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 3

13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 2

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Renault) 2

Kasyfikacja konstruktorów:

1. Ferrari 102 pkt

2. Mercedes GP 99

3. Red Bull 47

4. Force India-Mercedes 17

5. Williams-Mercedes 16

6. Toro Rosso-Renault 12

7. Haas-Ferrari 8

8. Renault 2