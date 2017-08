F1: Vettel przedłużył kontrakt z Ferrari

Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Sebastian Vettel przedłużył kontrakt z Ferrari. Nowa umowa 30-letniego kierowcy obowiązywać będzie do końca 2020 roku. W piątek mają zostać ustalone ostatnie szczegóły, ale informację potwierdził już włoski team.

Zdjęcie Vettel zostaje w Ferrari /AFP

Także kolega Vettela z zespołu Fin Kimi Raikkonen przedłużył we wtorek kontrakt i zobowiązał się bronić jego barw co najmniej do końca przyszłego sezonu.

Vettel dołączył do Ferrari w 2015, przechodząc z Red Bulla. W tym sezonie ma dużą szansę sięgnąć po pierwszy w bolidzie tego teamu tytuł mistrzowski. Po 11 wyścigach jest liderem klasyfikacji generalnej.

W F1 Niemiec zadebiutował w 2007 roku. Ma na koncie 46 zwycięstw w wyścigach o Grand Prix. Mistrzostwo świata zdobył cztery razy z rzędu w latach 2010-13.