F1: Kto zastąpi Massę? Palmer, a może... Kubica?

Ojciec kierowcy Formuły 1 Brytyjczyka Jolyona Palmera z teamu Renault potwierdził, że jego syn prowadzi rozmowy z zespołem Williams dotyczące podpisania kontraktu na sezon 2018. Zdaniem mediów, jednym z kandydatów do tego teamu jest także Robert Kubica.

Brytyjczyk ma zastąpić w zespole Brazylijczyka Felipe Massę, który zapowiada, że po tegorocznym sezonie definitywnie podejmie decyzję o zakończeniu kariery sportowej.

Dla Palmera przejście do Williamsa to sprawa priorytetowa, gdyż na jego miejsce w ekipie Renault w nowym sezonie został już zatrudniony Hiszpan Carlos Sainz jr.

"Williams będzie chciał na nowy sezon wybrać dla siebie najlepszą opcję. Jolyon pokazał w Singapurze, że jest szybki (zajął 6. miejsce - przy. PAP), musi dobrze jeździć także w pozostałych rundach mistrzostw. Wierzę, że zostanie wybrany przez Williamsa, to przecież młody, bardzo dobrze rokujący kierowca" - powiedział Jonathan Palmer.

Sam kierowca także nie kryje, że jest poważnie zainteresowany przejściem do brytyjskiemu teamu.

"Chcę oczywiście dalej zostać w Formule, myślę o Williamsie. Ale zobaczymy, co się wydarzy. Jest jeszcze sześć wyścigów, by przekonać wszystkich do mojej osoby" - zadeklarował.

Zdaniem mediów, jednym z kandydatów do miejsca w Williamsie jest także Kubica. Polak miał już zaliczyć pierwsze testy na symulatorze, teraz - według nieoficjalnych informacji - spodziewane są prywatne testy na torze. Kiedy i gdzie? - nie wiadomo, informacji nie potwierdził także oficjalnie zespół.

W tegorocznym sezonie (po 14 z 20 wyścigów) Palmer w klasyfikacji generalnej F1 jest na 16. pozycji z dorobkiem 8 pkt. Massa jest 11. mając 31 pkt. Prowadzi Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa - 263 pkt przed Niemcem Sebastianem Vettelem (Ferrari) - 235 pkt.