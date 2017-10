F1. Hamilton zrobi kolejny krok ku mistrzostwu?

W niedzielę na torze Suzuka zostanie rozegrana 16. runda mistrzostw świata Formuły 1 - wyścig o Grand Prix Japonii. Liderem cyklu jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa, który ma już 34 pkt przewagi nad drugim Niemcem Sebastianem Vettelem z Ferrari.

Zdjęcie Hamilton ma wszystkie atuty we własnych rękach /Getty Images

Wyścig w Japonii, gdzie Formuła 1 cieszy się ogromną popularnością, jest organizowany od 1976 roku. Dwa pierwsze rozegrano na torze Fuji, od 1987 roku na Suzuce. Wyścig w Japonii odbędzie się po raz 32.

Tor położony jest w prefekturze Mie. Został zbudowany przez koncern Honda jako ośrodek badawczy na początku lat sześćdziesiątych. Początkowo rozgrywano na nim wyłącznie imprezy o charakterze lokalnym. Dopiero pod koniec lat 80., dzięki silnej pozycji Hondy wśród producentów silników do F1, GP Japonii wróciło do kalendarza.

Długość Suzuki to 5,8 km, kierowcy mają do przejechania 53 okrążenia, w sumie 307,4 km. Rekordzistą obiektu jest Fin Kimi Raikkonen, który w 2005 roku za kierownicą McLarena przejechał jedno okrążenie w czasie 1.31,540.

Najwięcej zwycięstw w Japonii - sześć - odniósł Niemiec Michael Schumacher. Cztery razy triumfował Vettel, o jeden raz mniej Hamilton. Obaj kierowcy walczący o tytuł zgodnie twierdzą, że bardzo lubią startować na tym torze i zapowiadają walkę o zwycięstwo.

W lepszej sytuacji jest Hamilton, który ma już nad Vettelem sporą przewagę. Niemiec jednak "broni nie składa", zapowiada, że nadal wierzy w zwycięstwo na koniec sezonu.

"Jeszcze może się bardzo wiele wydarzyć, do końca sezonu zostało pięć wyścigów. Moje plany trochę pokrzyżowała ostatnia awaria skrzyni biegów, ale teraz, jak zapewniają mechanicy, wszystko będzie OK. A to znaczy, że będę mógł szybko pojechać już w Japonii. Na to liczę" - powiedział Vettel.

Na Suzuce trzy lata temu miał miejsce tragiczny wypadek. Wyścig został przerwany po kraksie Francuza Julesa Bianchiego (Marussia), który w jej wyniku kilka miesięcy później zmarł.

Bolid Bianchiego uderzył wtedy w samojezdny dźwig, który transportował wcześniej rozbity samochód Niemca Adriana Sutila z Saubera. Francuz doznał bardzo poważnych obrażeń, przez kilka miesięcy był utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Przytomności już nigdy nie odzyskał, zmarł 18 lipca 2015 roku w klinice w Nicei.

Lider mistrzostw świata Hamilton zgromadził dotychczas 281 pkt. Drugi Vettel ma w dorobku 247 pkt, a trzeci Fin Valtteri Bottas (Mercedes) - 222 pkt. Czwarty Australijczyk Daniel Ricciardo (Red Bull) ma 177 pkt.

Z piętnastu rozegranych wyścigów Hamilton wygrał siedem, Vettel cztery, Bottas dwa i po jednym Ricciardo oraz Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Po wyścigu w Japonii w kalendarzu zostaną jeszcze tylko cztery imprezy: 22 października GP USA, tydzień później GP Meksyku. W listopadzie kierowcy zakończą sezon startami w Brazylii (12.11) i Abu Zabi (26.11).

Czołówka klasyfikacja generalnej MŚ (po 15 z 20 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 281 pkt

2. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 247

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 222

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 177

5. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 138

6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 93

7. Sergio Perez (Meksyk/Force India-Mercedes) 76

8. Esteban Ocon (Francja/Force India-Mercedes) 57

9. Carlos Sainz Jr (Hiszpania/Toro Rosso-Renault) 48

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 34