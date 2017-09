F1. Debiutant pojedzie w Toro Rosso

Zespół Toro Rosso oficjalnie potwierdził, że Pierre Gasly zadebiutuje w wyścigu Formuły 1 w niedzielnej Grand Prix Malezji. W ekipie z włoskiej Faenzy Francuz do końca sezonu zastąpi Rosjanina Daniiła Kwiata.

Zdjęcie W Toro Rosso wystartuje debiutant /AFP

"Ta zmiana pozwoli nam uzyskać leszy obraz sytuacji w kontekście naszego składu na sezon 2018" - powiedział szef zespołu Toro Rosso Franz Tost.

Gasly to mistrz Serii GP 2 z ubiegłego roku. Od dłuższego czasu jest kandydatem do zastąpienia Carlosa Sainza w Toro Rosso, jeżeli ten odejdzie do Renault.

Po 14 z 20 wyścigów tego sezonu Kwiat z dorobkiem czterech punktów zajmuje w klasyfikacji generalnej 19. miejsce.