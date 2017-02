Dyrektor zarządzający zespołem McLarena odchodzi

Niemiecki menedżer Jost Capito, dyrektor zarządzający w ekipie Formuły 1 McLaren, odszedł z zespołu po zaledwie czterech miesiącach pracy.

Zdjęcie Jost Capito przeszedł do McLarena z zespołu WRC Volkswagena /AFP

Capito, który poprzednie cztery lata spędził w rajdowym zespole Volkswagen Motorsport i doprowadził team do czterech tytułów mistrzów świata w klasyfikacji indywidualnej (Sebastien Ogier) i czterech producentów, jesienią 2016 roku odszedł z rajdów do Formuły 1.

Reklama

McLarena, do którego sprowadził go szef zespołu Ron Dennis, miał także doprowadzić do wywalczenia tytułu.

"Jost Capito chciał zbudować kolejny zwycięski zespół i w pełni koncentrował się na stworzeniu konkurencyjnego samochodu Formuły 1, z zamiarem wygrania mistrzostw w nadchodzących latach" - napisano w oficjalnym oświadczeniu teamu.

Jednak w ekipie z Woking, gdzie mieści się jej baza techniczna i logistyczna, także doszło do zmian. Dennis odszedł, a dyrektorem wykonawczym został Zak Brown.

Zmiany w systemie zarządzania doprowadziły do sytuacji, w której Capito już nie widział dla siebie miejsca.

"Nie udało się nam znaleźć wspólnej płaszczyzny z Jostem. Doszliśmy do porozumienia, że opuści McLaren Racing. Życzymy mu sukcesów w innych przedsięwzięciach" - zadeklarował zespół na swojej stronie internetowej.