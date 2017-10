Były szef F1 mocno wierzy w sukces Kubicy

Bernie Ecclestone wypowiedział się bardzo entuzjastycznie na temat powrotu Roberta Kubicy do Formuły 1. Według niego Williams nie powinien się wahać, tylko jak najszybciej zakontraktować Polaka.

Wszystko wskazuje na to, że Robert Kubica, pomimo długiej przerwy w startach w Formule 1, jest gotowy do powrotu za kierownicę bolidu. Pozostaje jedynie pytanie, czy któryś z zespołów będzie chciał podpisać z nim kontrakt.

Wiemy już na pewno, że nie będzie to Renault, którego samochód Kubica miał okazję testować na Hungaroringu na początku sierpnia. Polak udowodnił wtedy, że jest w świetnej formie i udało mu się wykręcić czwarty czas treningu. Niestety, francuski zespół postanowił związać się z Carlosem Sainzem Juniorem.

Obecnie Kubica aspiruje do zespołu Williams, którego bolid testował ostatnio na torze Silverstone. Tutaj również sytuacja jest jednak bardzo niepewna, ponieważ otwartą kwestią pozostaje to, czy w teamie pozostanie Felipe Massa, który deklaruje gotowość do dalszych startów. Gdyby Williams nie przedłużył z nim kontraktu, chętny na miejsce w bolidzie jest także Paul di Resta.

Krzepiące dla Roberta Kubicy i jego fanów mogą być jednak słowa Berniego Ecclestone'a, do niedawna szefa Formuły 1, który bardzo entuzjastycznie wypowiedział się na temat Polaka. W wywiadzie dla Autosport powiedział między innymi, że Kubica "powróci silniejszy niż kiedykolwiek" oraz że "jego kontuzja nie przeszkodzi mu w osiągnięciu celu". Przewiduje też, że styl jazdy Polaka będzie teraz bardziej agresywny, co przełoży się na naprawdę dobre wyniki.



Co ciekawe, Ecclestone dodał też, że gdyby nie feralny wypadek podczas włoskiego rajdu, Kubica zdobyłby już tytuł mistrza świata. Według byłego szefa F1, Williams nie powinien zastanawiać się nad tym, komu zaproponować kontrakt - "Na ich miejscu zdecydowanie starałbym się przekonać Kubicę, aby dołączył do teamu".