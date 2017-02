Alonso krytycznie o decyzji Mercedesa

Mistrz świata Formuły 1 Niemiec Nico Rosberg, który po zdobyciu tytułu w 2016 roku niespodziewanie podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej uważa, że w zespole Mercedes GP powinien go zastąpić Hiszpan Fernando Alonso, a nie Fin Valtteri Bottas.

Zdjęcie Fernando Alonso /AFP

"Felipe byłyby idealnym kandydatem na moje miejsce, on o wiele łatwiej sobie poradzi z Lewisem Hamiltonem. Bottasa czeka ciężka przeprawa, ale to już nie mój problem. Ja mówię to wyłącznie jako fan ekipy, a nie jako zawodnik" - przyznał Rosberg, który nigdy nie krył, że jego stosunki z partnerem z zespołu Hamiltonem nie były przyjazne.

Reklama

Obaj kierowcy Mercedesa z poprzedniego sezonu - Rosberg i Hamilton - byli znani z tego, że wiele razy po zakończeniu wyścigu, gdy czekali na uroczystą ceremonię, nawet nie podawali sobie ręki. Często przed dekoracją stali odwróceni do siebie plecami.

27-letni Fin, jeżdżący dotychczas w ekipie Williamsa, zastąpi Rosberga w teamie Mercedesa. Z kolei miejsce Bottasa zajmie Brazylijczyk Felipe Massa, który mimo zapowiedzi zakończenia kariery, jednak wystartuje w nowym sezonie. Massa podpisał z Williamsem roczny kontrakt.

Brazylijczyk po sezonie 2016 miał zakończyć starty w Formule 1, ale później pojawiały się informacje, że być może 35-letni kierowca podejmie decyzję o powrocie. Oferta, jaką mu złożono, okazała się nie do odrzucenia.

W sezonie 2017 w F1, po wycofaniu się teamu Manor, będzie startowało 10 zespołów.

Pierwszą rundą mistrzostw świata F1 w sezonie 2017 będzie Grand Prix Australii zaplanowane 26 marca.

Wstępna lista zgłoszeń kierowców F1 na sezon 2017:

Mercedes AMG Petronas Motorsport

Lewis Hamilton (W. Brytania)

Valtteri Bottas (Finlandia)

Haas F1 Team Haas

Romain Grosjean (Francja)

Kevin Magnussen (Dania)

Renault Sport Formula One Team

Nicolas Huelkenberg (Niemcy)

Jolyon Palmer (W. Brytania)

McLaren Honda Formula 1 Team

Fernando Alonso (Hiszpania)

Stoffel Vandoorne (Belgia)

Red Bull Racing

Daniel Ricciardo (Australia)

Max Verstappen (Holandia)

Force India F1 Team

Sergio Perez (Meksyk)

Esteban Ocon (Francja)

Sauber F1 Team

Marcus Ericsson (Szwecja)

Pascal Wehrlein (Niemcy)

Scuderia Ferrari

Sebastian Vettel (Niemcy)

Kimi Raikkonen (Finlandia)

Scuderia Toro Rosso

Carlos Sainz Jr. (Hiszpania)

Daniił Kwiat (Rosja)

Williams Martini Racing

Lance Stroll (Kanada)

Felipe Massa (Brazylia).